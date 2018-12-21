Служба медицины катастроф Прикамья приведена в режим повышенной готовности
Служба медицины катастроф Прикамья приведена в режим повышенной готовности. В преддверии новогодних праздников врачи ожидают роста числа обморожений и алкогольных отравлений. В предстоящие зимние каникулы круглосуточно буду работать стационары, травмпункты, санитарная авиация. Каждый день по краю будут дежурить 245 бригад скорой помощи. Информация о работе всех служб медпомощи будет опубликована на сайте краевого минздрава 25 декабря.
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