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В Перми пройдет большой Пушистый фестиваль
В ближайшие выходные с 12 до 19 часов в торговом центре Разугляй на 2 и 3 этажах пройдет большой Пушистый фестиваль и выставка животных из приютов. Цель фестиваля – пристроить как можно больше бездомных животных, а также собрать помощь для пермских приютов. Помимо выставки котиков и собак из приютов и традиционных активностей в виде благотворительного кафе, живой музыкаи, ярмарки вещей ручной работы и детской зоны с игровой площадкой и занимательными мастер-классами, впервые на фестивале пройдет «Школа волонтера-защитника животных». Она предполагает знакомство волонтеров приютов между собой, обучение методам и способам эффективного пристройства бездомных животных и ведению социальных сетей. На «Школе волонтера» будет организован уникальный формат - хакатон, на котором будут решаться технические проблемы приютов и волонтерских организаций.
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