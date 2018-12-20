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В Березниках началось вещание радиостанции «Вести FM»

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В Березниках началось вещание радиостанции «Вести FM». Программы радиостанции будут доступны на частоте 107, 0 МГц. Мощность передатчика 1 кВт. Трансляция стала возможной благодаря реализуемой РТРС программе модернизации и развития сети вещания Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании. Напомним, послушать прямой эфир радиостанций «Радио России», «Маяк» и «Вести FM» можно на специальном портале радио Пермского края.

Метки: в Перми, в Пермском крае, СМИ

Опубликовано: 20.12.2018 в 15:55 в рубрике - Радио Пермского края

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