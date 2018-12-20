В Березниках началось вещание радиостанции «Вести FM»
В Березниках началось вещание радиостанции «Вести FM». Программы радиостанции будут доступны на частоте 107, 0 МГц. Мощность передатчика 1 кВт. Трансляция стала возможной благодаря реализуемой РТРС программе модернизации и развития сети вещания Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании. Напомним, послушать прямой эфир радиостанций «Радио России», «Маяк» и «Вести FM» можно на специальном портале радио Пермского края.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
Новогоднее волшебство: улицы Березников украсили летающие коты
Прикамье выберет своих послов
В Перми утвержден бюджет города
Улучшаем остановки вместе
За воровство электричества пермяку грозит тюремный срок
Пермский Политех - в списке самых востребованных вузов России
С 19 декабря в Березниках начнется вещание радиостанции «Вести FM»
«Елки. Пермский период» - лыжный спринт в сердце города
Юные пермяки приняли участие в общероссийской олимпиаде
Будут названы три победителя конкурса «Пермский бренд»
Добавить комментарий: