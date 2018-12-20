Новогоднее волшебство: улицы Березников украсили летающие коты

В канун Нового года на березниковских улицах поселились летающие коты, дракон и единорог. Световые фигуры, созданные по детским рисункам, установили на культурных учреждениях города. «В Березниках идеи детей превращаются из рисунков в настоящие «взрослые» произведения искусства. Город подключает даже самых маленьких своих жителей к изменению пространства, фасадов главных зданий, предлагает им творчески относиться к среде, в которой они живут. Это и есть настоящее новогоднее волшебство», – говорят авторы проекта. Детские эскизы превратили в арт-объекты пермский художник и дизайнер Петр Стабровский и технический специалист Антон Аверин. Световые фигуры установлены у Центральной городской библиотеки имени Островского, детской библиотеки имениГайдара, Культурно-делового центра, в Парке культуры и отдыха. Арт-объекты созданы в рамках проекта «Включи город», победителя программы «Пермский край – территория культуры» при поддержке Министерства культуры Пермского края.