Прикамье выберет своих послов
В Фестивальном доме сегодня состоится торжественная церемония вручения премии «Посол Пермского края». Там же впервые будут анонсированы события 2019 года в сфере культуры, туризма и спорта, в том числе несколько мероприятий федерального и международного уровня. Их детали широкая общественность впервые сможет узнать во время сессии коротких презентаций. В частности,Пермский край приступит к обсуждению гастрономической карты региона с привлечением экспертов федерального уровня. Эксперты – рестораторы, маркетологи, пиарщики, представители туристического бизнеса и правительственных структур – в формате мозговых штурмов обсудят две темы – гастрономический и событийный туризм.
Премия «Посол Пермского края» будет вручена в четвертый раз. Это публичное благодарность от региона людям, организациям и проектам, внесшим по итогам года значительный вклад в повышение и продвижение туристической привлекательности Прикамья. Организатором «Посла» выступает Туристский информационный центр. Премия проводится при поддержке Министерства культуры Пермского края, Агентства по туризму и молодежной политике Пермского края и фестиваля «Пермский период. Новое время».
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