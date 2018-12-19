В Перми утвержден бюджет города

Пермская гордума утвердила бюджет города на 2019-2021 годы. Трёхлетний документ сформирован на основе 19 муниципальных программ. Основные параметры бюджета краевой столицы увеличились на 505,4 млн руб. в 2019 году, на 459,2 млн в 2020-м и на 755,7 млн в 2021-м. Это связано с принятием регионального бюджета и дополнительными субсидиями и субвенциями.

На 2019 год доходы городского бюджета утверждены в объеме 28,1 млрд рублей, расходы – 28,4 млрд рублей. В последующие два года основные параметры бюджета составят: в 2020 году доходы – 29,3 млрд рублей, расходы – 29,6 млрд рублей, в 2021 году доходы – 29,2 млрд рублей, расходы – 29,4 млрд рублей.

«Хочу поблагодарить объединенную команду, которая работала над бюджетом города: депутатский корпус, Контрольно-счетную палату, профильные ведомства администрации города. Бюджет сформирован сбалансированным, социально ориентированным, инвестиционно направленным. Закладывает надежный фундамент для подготовки к 300-летию города», - отметил, подводя итоги, глава Перми Дмитрий Самойлов.

За три года планируется построить три детских сада, новые корпуса для двух школ, ещё в трёх - провести реконструкцию, построить два бассейна, физкультурный комплекс и базу для спортшколы «Летающий лыжник». Планируется, что площадь расселенного аварийного жилья увеличится до 50 тыс. кв. метров. В числе мероприятий к 300-летию можно отметить комплексное благоустройство Комсомольского проспекта, набережной Кама, обновление подвижного состава общественного транспорта, благоустройство скверов и парков. В долгосрочном периоде общий объем расходов на финансирование мероприятий по подготовке города к 300-летию должен составить порядка 13 млрд рублей.