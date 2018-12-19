Улучшаем остановки вместе
Команда портала «Управляем вместе» запустила новый раздел «Остановки» с обратной связью от пользователей портала. Сообщить о проблемах, связанных с содержанием остановок общественного транспорта, жители Перми могут, кликнув на баннер «Остановки» на главной странице портала. В разделе доступно семь возможных причин обращения – снег на остановке, отсутствие урн, мусор на остановке, незаконные объявления, надписи, изображения на павильоне, неработающие табло, отсутствие названия и информации о маршруте, повреждение остановочного комплекса.
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