Улучшаем остановки вместе

Команда портала «Управляем вместе» запустила новый раздел «Остановки» с обратной связью от пользователей портала. Сообщить о проблемах, связанных с содержанием остановок общественного транспорта, жители Перми могут, кликнув на баннер «Остановки» на главной странице портала. В разделе доступно семь возможных причин обращения – снег на остановке, отсутствие урн, мусор на остановке, незаконные объявления, надписи, изображения на павильоне, неработающие табло, отсутствие названия и информации о маршруте, повреждение остановочного комплекса.