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← За воровство электричества пермяку грозит тюремный срок

Улучшаем остановки вместе

остановка

Команда портала «Управляем вместе» запустила новый раздел «Остановки» с обратной связью от пользователей портала. Сообщить о проблемах, связанных с содержанием остановок общественного транспорта, жители Перми могут, кликнув на баннер «Остановки» на главной странице портала. В разделе доступно семь возможных причин обращения – снег на остановке, отсутствие урн, мусор на остановке, незаконные объявления, надписи, изображения на павильоне, неработающие табло, отсутствие названия и информации о маршруте, повреждение остановочного комплекса.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 19.12.2018 в 10:35 в рубрике - Радио Пермского края

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← За воровство электричества пермяку грозит тюремный срок

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