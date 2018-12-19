За воровство электричества пермяку грозит тюремный срок
Житель Перми, укравший электроэнергии на сумму более 1,2 миллиона рублей, может угодить за решетку на срок до 5 лет. В ходе проведения рейдовых мероприятий специалисты «Пермэнерго» выявили факт крупного хищения электроэнергии на одной из торгово-производственных баз в Орджоникидзевском районе Перми. Предприниматель подключил силовой кабель в обход узла учета электроэнергии. По данному факту было направлено заявление в органы полиции. Пермские полицейские возбудили уголовное дело по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Максимальное наказание по данной статье составляет до пяти лет лишения свободы.
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