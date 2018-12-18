Пермский Политех - в списке самых востребованных вузов России
Пермский национальный исследовательский политехнический университет четвертый год подряд становится одним из лидеров самых востребованных инженерных вузов РФ согласно данным, предоставленным проектом «Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня». Пермский Политех занимает 6 место в списке из 126 технических университетов нашей страны. Доля трудоустроенных выпускников вуза составляет 94,4%.
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