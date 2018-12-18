С 19 декабря в Березниках начнется вещание радиостанции «Вести FM». Программы радиостанции будут доступны на частоте 107, 0 МГц. Мощность передатчика 1 кВт. Трансляция стала возможной благодаря реализуемой РТРС программе модернизации и развития сети вещания Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании. Напомним, послушать прямой эфир радиостанций «Вести FM», «Радио России», «Маяк» можно на специальном портале радио Пермского края.