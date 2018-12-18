С 19 декабря в Березниках начнется вещание радиостанции «Вести FM»
С 19 декабря в Березниках начнется вещание радиостанции «Вести FM». Программы радиостанции будут доступны на частоте 107, 0 МГц. Мощность передатчика 1 кВт. Трансляция стала возможной благодаря реализуемой РТРС программе модернизации и развития сети вещания Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании. Напомним, послушать прямой эфир радиостанций «Вести FM», «Радио России», «Маяк» можно на специальном портале радио Пермского края.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
«Елки. Пермский период» - лыжный спринт в сердце города
Юные пермяки приняли участие в общероссийской олимпиаде
Будут названы три победителя конкурса «Пермский бренд»
Не рубите, мужики...
На катках Перми открывают «Ледовый сезон»
Школьников и учителей приглашают на новогодний бал
Лыжники запасаются фонариками и хорошим настроением
Нужны доноры
Трудовые книжки станут электронными
В крае создана новая волейбольная команда «Кама»
Добавить комментарий: