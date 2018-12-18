«Елки. Пермский период» - лыжный спринт в сердце города

В минувшую субботу на лыжной базе «Прикамье» состоялись отборочные этапы лыжного спринта «Елки. Пермский период». Сегодня на городской эспланаде будут определены победители, которые получат денежные призы. В рамках Открытых Всероссийских соревнований по лыжному спринту с 16 до 20 часов- время чемпионов- дистанцию в 1600 метров преодолеют титаны отечественного лыжного спорта. В 20:15 сразу после профессиональных спортсменов на трассу, которая обустроена на городской эспланаде в квартале у монумента «Героям фронта и тыла», выйдут 60 финалистов отборочных этапов. В 21:40 запланирована эстафетная гонка, финальные состязания – в 22:40. В эстафете примут участие 12 команд из четырёх человек каждая. Это команды пермских предприятий – «ЛУКОЙЛ», «Сибур-Химпром», «ПНППК», НПО «Искра», вузов – ПГНИУ и Пермского гуманитарно-педагогического университета, а также спортивных сообществ.Напомним, с 12 по 16 декабря в Чусовом прошел второй этап Кубка России по лыжным гонкам на призы Олимпийского чемпиона Михаила Девятьярова среди профессиональных спортсменов. Сегодня свое мастерство они покажут прямо в «сердце» города – на эспланаде с 16:00. Соревнования поддержаны президентом российской федерации лыжных гонок трехкратной Олимпийской чемпионкойм Еленой Вяльбе.Отметим, что городской спринт пройдет в рамках фестиваля «Пермский период. Новое время».