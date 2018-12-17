Юные пермяки приняли участие в общероссийской олимпиаде
Рано утром ученики 33 гимназии в городе Перми одними из первых поучаствовали в общероссийской олимпиаде по русскому языку «УЧИ РУ». Это связанно с часовым поясом, в котором расположен регион, затем днем в ней примут участие образовательные учебные заведения средней полосы России и завершится тестирование уже на Дальнем Востоке. Особенность этой олимпиады в том, что она полностью бесплатна и участие в ней может принять любой желающий. В прошлом году в ней принимало участие 640 тысяч школьников со всей России.
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