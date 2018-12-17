Будут названы три победителя конкурса «Пермский бренд»

Сегодня будут названы три победителя первого конкурса «Пермский бренд», который проводят Министерство промышленности, предпринимательства и торговли края и Пермская торгово-промышленная палата. В результате социологического исследования и предложений членов экспертного совета конкурса определён предварительный список уникальных, высококачественных продовольственных товаров, промышленных товаров и услуг для населения под грифом «Сделано в Пермском крае». Всего в список вошли 37 торговых марок и компаний. Затем в ноябре на сайте проекта "Покупай пермское" проходило открытое интернет-голосование.