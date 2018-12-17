Не рубите, мужики...
В Пермском крае с сегодняшнего дня начнется профилактическая операция «Новогодняя ель» - лесничие и сотрудники ГИБДД будут бороться с незаконной вырубкой ёлок. Наказание за незаконную рубку - штраф до 700 тысяч рублей. Региональное министерство природных ресурсов опубликовало список лесхозов, где можно срубить ёлку легально. В зависимости от высоты дерева это будет стоить от 16,8 рублей до 100,79 рублей. Для вырубки нужно получить разрешение. На семью можно вырубить не более 2 ёлок.
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