Не рубите, мужики...

В Пермском крае с сегодняшнего дня начнется профилактическая операция «Новогодняя ель» - лесничие и сотрудники ГИБДД будут бороться с незаконной вырубкой ёлок. Наказание за незаконную рубку - штраф до 700 тысяч рублей. Региональное министерство природных ресурсов опубликовало список лесхозов, где можно срубить ёлку легально. В зависимости от высоты дерева это будет стоить от 16,8 рублей до 100,79 рублей. Для вырубки нужно получить разрешение. На семью можно вырубить не более 2 ёлок.