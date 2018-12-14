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← Школьников и учителей приглашают на новогодний бал

На катках Перми открывают «Ледовый сезон»

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Сегодня в Перми пройдет одновременное праздничное открытие нового «Ледового сезона» на городских катках. Об этом сообщил глава Перми Дмитрий Самойлов. Всего в городе этой зимой будут работать 60 катков. Семь крупных катков будут участвовать в проекте бесплатного катания в рамках фестиваля «Пермский период. Новое время». Это :"Гайва" (улица Карбышева, 52), "Прикамье" (улица Ласьвинская, 1), "Юность" (улица Революции, 27), "Фаворит" (улица Репина, 69), "Спутник" (улица Мензелинская, 12), "Победа" (улица Обвинская, 9), "Молния" (улица Волховская, 26). Посещать бесплатно эти катки все желающие смогут по вторникам, пятницам и воскресеньям с 20 до 22 часов. Каток на городской эспланаде и на площади у памятника "Миг на взлете" будут подготовлены ближе к Новому году.

Метки: в Перми, Спорт, Общество

Опубликовано: 14.12.2018 в 11:25 в рубрике - Радио Пермского края

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