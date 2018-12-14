Школьников и учителей приглашают на новогодний бал
Новогодний бал детей и педагогов состоится в Перми в шестой раз. Сегодня в 13 часов в выставочном центре «Пермская ярмарка» бал «Новогодняя феерия» соберет порядка 600 ребят из разных школ города. Изысканные манеры, плавные движения, шорох бальных платьев – все это вызывает живой интерес у старшеклассников. В течение нескольких месяцев они готовились к самому яркому событию: подбирали праздничные костюмы и платья, репетировали танцы. На балу школьники исполнят полонез, вальс, польку, па де катр, блюз, танго и другие паркетные танцы. Кроме этого, в программе мероприятия – лазерное шоу и серебряный дождь из конфетти.
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