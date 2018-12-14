Лыжники запасаются фонариками и хорошим настроением

Ночная лыжная гонка с фонариками памяти мастера спорта СССР Сергея Милюхина пройдет сегодня на Лыжной базе «Динамо». Мероприятие проводится в Перми с 2016 года. В прошлом году в забеге приняли участие 157 человек в восьми возрастных группах. Также с прошлого года соревнования включены в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований Перми.

Организаторы приглашают к участию всех желающих в 4-х возрастных категориях– юноши и девушки, мужчины и женщины. Дистанция для женщин – 3 км, мужчины пробегут на лыжах 6 км. Каждый спортсмен должен иметь при себе индивидуальный осветительный фонарик. Регистрация участников пройдет с 16:30 до 18:30. Старт в 19:00. Формат старта «свободный» – по мере готовности участника. Закрывается старт в 20:00. При наличии паспорта инвентарь можно будет взять в прокат на месте проведения соревнований. Участники, занявшие призовые места в каждой возрастной группе, будут награждены дипломами, также каждый спортсмен получит памятный подарок.