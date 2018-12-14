Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ ПЕРМСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Радио Пермского края

← Трудовые книжки станут электронными

Лыжники запасаются фонариками и хорошим настроением →

Нужны доноры

донор

15 декабря Пермская краевая станция переливания крови будет принимать доноров. На работу выйдут все врачи станции. Перед новогодними праздниками медицинским организациям региона необходимо обеспечить достаточный запас компонентов донорской крови. Пермяков приглашают сдать кровь и помочь тем, кто нуждается в помощи. Чтобы стать донором, нужно прийти 15 декабря с 8 до 12 часов на Пермскую краевую станцию переливания крови, которая находится на Лебедева, 54. Предварительная запись не требуется. Нужен паспорт с пропиской на территории Пермского края не менее 6 месяцев. В день сдачи крови необходимо соблюдать диету и питьевой режим: врачи не рекомендуют употреблять жирную, жареную, острую и копченую пищу, а также молочные продукты, яйца и масло. При этом обязательно нужно позавтракать с соблюдением диеты: сдавать кровь натощак нельзя.

Метки: в Перми, Общество, Здоровье

Опубликовано: 14.12.2018 в 09:00 в рубрике - Радио Пермского края

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:

Трудовые книжки станут электронными

В крае создана новая волейбольная команда «Кама»

В Прикамье наградят лауреатов в сфере культуры и искусства

В декабре пенсионеры получат две пенсии

Программа «Пермский край - территория культуры» подводит итоги 2018 года

В ТЮЗе отремонтируют сцену

12 декабря чиновникам придется задержаться на работе

МЧС предупреждает жителей северных районов о сильной изморози

«Jesus Christ Superstar»: красота трагедии и величие праздника

Конституция России: испытание временем


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Трудовые книжки станут электронными

Лыжники запасаются фонариками и хорошим настроением →

Обратите внимание

в Перми

Лыжники запасаются фонариками и хорошим настроением

гонка Ночная лыжная гонка с фонариками памяти мастера спорта СССР Сергея Милюхина пройдет сегодня на Лыжной базе «Динамо».
14.12.2018 в 09:40

Метки: в Перми, Спорт, Общество

Экс-глава «Стратегии» явился на оглашение приговора с подарками для сокамерников

В валенках и с большой сумкой Пётр Пьянков прибыл в Ленинский суд, чтобы выслушать приговор.
14.12.2018 в 09:25

Метки: в Перми, Общество, Преступления, Деньги

Нужны доноры

15 декабря Пермская краевая станция переливания крови будет принимать доноров.
14.12.2018 в 09:00

Метки: в Перми, Общество, Здоровье

Трудовые книжки станут электронными

С 2020 года новые записи (например, о смене работы или изменении должности) будут заноситься уже в цифровую книжку.
14.12.2018 в 08:40

Метки: в Перми, Общество, В России

Пациенты детской больницы, в которой треснула стена, покинули здание

О прямой опасности обрушения или даже последующего разрушения стены не говорится.
13.12.2018 в 22:18

Метки: в Перми, Общество, Происшествия

В России

Трудовые книжки станут электронными

С 2020 года новые записи (например, о смене работы или изменении должности) будут заноситься уже в цифровую книжку.
14.12.2018 в 08:40

Метки: в Перми, Общество, В России

Пермскую мошенницу доставили из Молдавии в Россию

Возглавляемая ею преступная группа обманула пенсионеров на 19 миллионов рублей
13.12.2018 в 14:43

Метки: В России, в Перми, в Пермском крае, Преступления

МиГ-31БМ из Перми перехватили условную крылатую ракету

Летчикам пришлось подняться в стратосферу
12.12.2018 в 15:24

Метки: в Перми, в Пермском крае, В России

«Двойников» освободили от уплаты долгов за однофамильцев

В России начинает действовать федеральный закон, который освободит от уплаты долгов россиян, имеющих одинаковые фамилию, имя и отчество с должниками.
10.12.2018 в 09:00

Метки: в Перми, Общество, В России

Самая красивая пещера самой красивой страны

В Москве состоится награждение лауреатов премии Русского географического общества и победителей фотоконкурса «Самая красивая страна».
07.12.2018 в 17:50

Метки: в Перми, В России

Лента новостей RSS каналы

Лыжники запасаются фонариками и хорошим настроениемЛыжники запасаются фонариками и хорошим настроением

Экс-глава «Стратегии» явился на оглашение приговора с подарками для сокамерниковЭкс-глава «Стратегии» явился на оглашение приговора с подарками для сокамерников

Нужны донорыНужны доноры

Трудовые книжки станут электроннымиТрудовые книжки станут электронными

Пациенты детской больницы, в которой треснула стена, покинули зданиеПациенты детской больницы, в которой треснула стена, покинули здание

Деньги на ветер: худшие подарки на Новый годДеньги на ветер: худшие подарки на Новый год

В приюте «Матроскин» устроили новогоднюю фотосессию для бездомных котиковВ приюте «Матроскин» устроили новогоднюю фотосессию для бездомных котиков

Фильм пермячки получил премию Русского географического обществаФильм пермячки получил премию Русского географического общества

Едем и едим: в крае запускают электричку с дегустационным вагономЕдем и едим: в крае запускают электричку с дегустационным вагоном

Пермяки завоевали бронзу в финале Юниорского Гран-При в ВанкувереПермяки завоевали бронзу в финале Юниорского Гран-При в Ванкувере

В Соликамске мужчина привязал собаку к машине и протащил по дорогеВ Соликамске мужчина привязал собаку к машине и протащил по дороге

На трассе Кунгур-Соликамск в результате ДТП сгорели два автомобиляНа трассе Кунгур-Соликамск в результате ДТП сгорели два автомобиля

Чусовой принимает второй этап Кубка России по лыжным гонкамЧусовой принимает второй этап Кубка России по лыжным гонкам

Суд вынес приговор экс-руководителю НПФ «Стратегия»Суд вынес приговор экс-руководителю НПФ «Стратегия»

МЧС: трещина в стене детской больницы не представляет опасностиМЧС: трещина в стене детской больницы не представляет опасности

«Миллионерша поневоле» получила условный срок«Миллионерша поневоле» получила условный срок

Пермскую мошенницу доставили из Молдавии в РоссиюПермскую мошенницу доставили из Молдавии в Россию

Чем бы дитя ни тешилось...Чем бы дитя ни тешилось...

Ростелеком представляет «Умный дом»Ростелеком представляет «Умный дом»

Гостей из Дуйсбурга восхитил пермский «Ретро-Гараж»Гостей из Дуйсбурга восхитил пермский «Ретро-Гараж»

Суксунский «Альхен»: директор коммунальной службы воровал все подрядСуксунский «Альхен»: директор коммунальной службы воровал все подряд

Задержан по горячим следамЗадержан по горячим следам

Новогоднее шоу у Театра-Театра будет идти до 4 утраНовогоднее шоу у Театра-Театра будет идти до 4 утра

Пожарные Прикамья усилили профилактику в частном сектореПожарные Прикамья усилили профилактику в частном секторе

На вокзале «Пермь-2» заработала детская игровая комнатаНа вокзале «Пермь-2» заработала детская игровая комната

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2018.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную