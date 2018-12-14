Нужны доноры

15 декабря Пермская краевая станция переливания крови будет принимать доноров. На работу выйдут все врачи станции. Перед новогодними праздниками медицинским организациям региона необходимо обеспечить достаточный запас компонентов донорской крови. Пермяков приглашают сдать кровь и помочь тем, кто нуждается в помощи. Чтобы стать донором, нужно прийти 15 декабря с 8 до 12 часов на Пермскую краевую станцию переливания крови, которая находится на Лебедева, 54. Предварительная запись не требуется. Нужен паспорт с пропиской на территории Пермского края не менее 6 месяцев. В день сдачи крови необходимо соблюдать диету и питьевой режим: врачи не рекомендуют употреблять жирную, жареную, острую и копченую пищу, а также молочные продукты, яйца и масло. При этом обязательно нужно позавтракать с соблюдением диеты: сдавать кровь натощак нельзя.