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Трудовые книжки станут электронными

трудовая

Трудовые книжки могут стать электронными уже в 2020 году. Министерство труда и соцзащиты России хочет сделать одномоментным переход с бумажных на электронные трудовые книжки. Теперь предполагается, что с 2020 года новые записи (например, о смене работы или изменении должности) будут заноситься уже в цифровую книжку, говорится в последней версии внесенного в правительство законопроекта - сообщает газета "Ведомости". Вести бумажные книжки работодатель должен будет только для тех работников, которые подадут об этом заявление. Трудовые книжки работников, впервые поступающих на работу, с января 2021 года будут оформляться в электронном виде. Храниться электронные трудовые книжки будут в единой системе Пенсионного Фонда России.

Метки: в Перми, Общество, В России

Опубликовано: 14.12.2018 в 08:40 в рубрике - Радио Пермского края

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