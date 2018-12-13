В крае создана новая волейбольная команда «Кама»

В Пермском крае создана новая волейбольная команда, которая получила название "Кама". В ее составе только местные игроки, больше половины из которых – ребята до 23 лет. «Кама» войдет в состав Центра спортивной подготовки Пермского края и будет финансироваться из бюджета региона. Пермская команда дебютирует в чемпионате России I Лиги – открытом чемпионате Приволжского федерального округа по волейболу. Задача – по итогам сезона выйти в Высшую лигу Б. Первый официальный матч «Кама» проведет 22 декабря в Набережных Челнах. Домашний тур пермской команды состоится в апреле будущего года.