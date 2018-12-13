← Программа «Пермский край - территория культуры» подводит итоги 2018 года
В Прикамье наградят лауреатов в сфере культуры и искусства
Cегодня в 12:00 в Органном зале краевой филармонии сотоится церемония награждения лауреатов Премии Пермского края в сфере культуры и искусства. На соискание премии было выдвинуто 75 номинантов, среди которых - музыканты и актеры, режиссеры и хореографы, писатели и композиторы, музыканты и библиотекари, творческие работники музеев и художественных галерей. Решение о победителях определяли члены комиссии с учетом рекомендаций Экспертного совета. В число обладателей премии вошли 29 авторов и членов авторских коллективов-победителей, которые представляют 8 проектов. А в номинации «За честь и достоинство» за личный вклад в сохранение и развитие культуры и искусства Пермского края премия в этом году присуждается художнику Вячеславу Смирнову и художественному руководителю и дирижеру Пермского губернского оркестра Евгению Тверетинову.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
Программа «Пермский край - территория культуры» подводит итоги 2018 года
В ТЮЗе отремонтируют сцену
12 декабря чиновникам придется задержаться на работе
МЧС предупреждает жителей северных районов о сильной изморози
«Jesus Christ Superstar»: красота трагедии и величие праздника
Конституция России: испытание временем
«Территория передышки» - центр для бездомных людей
Общероссийский день приема граждан: задай вопрос власти
В крае заменят изношенные школьные автобусы
«Двойников» освободили от уплаты долгов за однофамильцев
Добавить комментарий: