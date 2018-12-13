В декабре пенсионеры получат две пенсии: за декабрь и досрочно за январь. Пенсионный фонд России обещает провести выдачу аванса за новогодние праздничные дни. При этом январские выплаты будут уже с учетом заложенной на 2019 год индексации. В настоящее время средний размер пенсии в России составляет 14,1 тыс. рублей. С 1 января 2019 года среднемесячное увеличение страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам составит 1 тыс. рублей. То есть индексация пенсий в следующем году составит 7%. В 2020 году она запланирована на уровне 6,6% и 6,3% в 2021 году.На индексацию вправе рассчитывать только неработающие пенсионеры. Это, по данным Пенсионного фонда, около 40 млн человек. Для работающих пенсионеров индексация не предусмотрена.