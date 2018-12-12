Программа «Пермский край - территория культуры» подводит итоги 2018 года. Завершающие мероприятия уже прошли в Барде и селе Калинино Кунгурского района.

Проект Центра культуры 2018 года - села Калинино Кунгурского района - назывался "Калинино. Гора историй". Село Калинино является интересным местом в Пермском крае, оно богато своей историей и природными достопримечательностями, стоит у подножия знаменитой Белой горы. Во время реализации проекта здесь был проведён фестиваль мужской традиционной культуры "Белогорская дружина" и историческая реконструкция. Также было установлена туристическая навигация, преобразована площадка перед новым музейным просветительским центром, создана уличная экспозиция. Музейно-просветительский центр открылся в здании бывшей музыкальной школы, которая переехала в просторное здание общеобразовательной школы села Калинино.

Алексей Пигасов, глава села Калинино: "Уважаемые гости и односельчане, мы были очень рады, когда выиграли данный проект. Мы понимали, что работы будет очень много, но я считаю, что поставленную цель мы выполнили. Мы с честью и достоинством в течение года пронесли звание центра культуры Пермского края, создали эту экспозицию, которые хотели создать и сегодня получили определённые результаты. Хотелось бы сказать большое спасибо всем людям, которые помогали осуществлять нам этот проект, всем большое спасибо и всем удачи".

Ещё одним завершающим проектом в селе Калинино стал круглый стол на тему развития туризма в малых муниципалитетах. В рамках круглого стола выступили представители территорий Кунгурского района, а также эксперты из Перми. Делились сферами успешных практик и новыми наработками.

Юлия Лепихина, заместитель главы Кунгурского района по социальной работе: "Кунгурскому району повезло, потому что здесь много исторических достопримечательностей и природных объектов, которые привлекают туристов. Тем не менее, у нас есть проблемы с туристами. Нам хочется иметь системную программу по развитию природных, ландшафтных и объектовых точек притяжения для того, чтобы объединить это всё воедино. Мы очень надеемся, что вновь созданное агентство поможет нам, и будет единый вектор в развитии территории Пермского края".

15 декабря ещё один центр культуры 2018 года город - Березники проводит свои итоговые мероприятия и там же будут официально названы территории-победители проекта "Пермский край - территория культуры" уже следующего, 2019 года.