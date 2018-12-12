В ТЮЗе отремонтируют сцену

Ровно через год - в декабре 2019-го - Пермский ТЮЗ отметит свое 55-летние. Подготовка к юбилею началась уже сейчас - в планах театра закончить текущий театральный сезон пораньше - в мае, чтобы в оставшееся до основных торжеств время сделать ремонт сцены и зрительного зала.

Артём Агеев, директор пермского ТЮЗа: "В 2019 году мы планируем провести ремонт. Он не такой масштабный и объемный, к сожалению, как нам хотелось, потому что он затронет только планшет сцены и нижнюю механику. Вся остальная механика, звук останутся прежними. По большому счёту это плановый ремонт, потому что в театрах так заведено, что планшет цены изнашивается, и он долго служить не может, потому что в него забивают гвозди, а также происходят всякие вещи. Поэтому, периодически требуется замена планшета. Точно такая же история и с нашим кругом. Этот круг был установлен ещё в 1946 году, когда здание адаптировали под театр, и с тех пор он верой и правдой служил, но всему есть предел. Благодаря усилиям и помощи губернатора Пермского края мы в следующем году нашли возможность отремонтировать сцену. В следующем году у нас сезон закончится рано, в середине мая мы закроем театр на ремонт. Кроме ремонта сцены, к дню рождения театра мы ещё отремонтируем зал, чтобы зрители, которые любят наш театр и ходят к нам, получили часть праздничного настроения. Реконструкция должна занять около 5 месяцев. Финансирование выделено. Спасибо огромное городу и краю, спасибо огромное губернатору. Это всё местные деньги и местный бюджет, наш краевой и городской".