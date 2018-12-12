12 декабря чиновникам придется задержаться на работе

Сегодня, 12 декабря, в приемной Президента в РФ в Пермском крае, в региональных министерствах и в органах местного самоуправления состоится проводится общероссийский день приема граждан. Представители органов госвласти ответят на вопросы жителей с 12.00 до 20.00. Кроме того, жители смогут получить консультации от уполномоченных лиц органов в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи. Личный прием проводится в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта).