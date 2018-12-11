МЧС предупреждает жителей северных районов о сильной изморози
МЧС вновь предупреждает жителей Прикамья о сильной изморози, которая будет в основном на севере края. Влажная погода способствует кристаллизации льда на деревьях, проводах, крышах, козырьках подъездов. По данным синоптиков, опасность сильной изморози 35 миллиметров и более будет 11 декабря. В МЧС советуют быть внимательными на улице, а водителей просят соблюдать правила дорожного движения. В целом, по данным ГИС-центра Пермского университета, эта неделя пройдет без резких колебаний температуры - днём -3...-8 градусов. Это на 5-7 градусов теплее климатической нормы для середины декабря.
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