МЧС предупреждает жителей северных районов о сильной изморози

МЧС вновь предупреждает жителей Прикамья о сильной изморози, которая будет в основном на севере края. Влажная погода способствует кристаллизации льда на деревьях, проводах, крышах, козырьках подъездов. По данным синоптиков, опасность сильной изморози 35 миллиметров и более будет 11 декабря. В МЧС советуют быть внимательными на улице, а водителей просят соблюдать правила дорожного движения. В целом, по данным ГИС-центра Пермского университета, эта неделя пройдет без резких колебаний температуры - днём -3...-8 градусов. Это на 5-7 градусов теплее климатической нормы для середины декабря.