«Jesus Christ Superstar»: красота трагедии и величие праздника

Мировая классика на пермской сцене. Театр-Театр представил премьеру сезона на большой сцене - легендарную и скандальную, актуальную и неоднозначную, всемирно известную и потрясающую воображение рок-оперу «Jesus Christ Superstar». В постановке режиссёра Майкла Ханта этот спектакль перевернет сознание зрителя и заставит посмотреть на мир в новом ракурсе, под другим углом.

Jesus («Джесус» в версии ТТ именно такое произношение) предстает перед зрителем в эпоху больших городов, технологий и коммуникаций. Но кто он? Кто в наши дни является той силой, которой можно верить и можно следовать? На современном языке театра, музыки и света Театр-Театр пересказывает Ангельские сюжеты, пытаясь найти ответ на этот вопрос. Многогранность, неординарность этого спектакля не оставит равнодушным ни одного зрителя. Оригинальный текст известного писателя драматурга Тима Райса и гениальная музыка Эндрю Ллойда Уэббера - автор знаменитых мюзиклов "Кошки" и "Призрак оперы" - легли в основу рок-оперы. Оба автора являются лицензированными партнерами этой постановки, которая впервые в России будет исполняться оркестром и рок-группой. Кроме того, артисты театра исполняют тексты на русском и английском языках. Как пояснил художественный руководитель Пермского театра театра Борис Мильграм, поставить данную оперу - давняя мечта театра.

Борис Мильграм, художественный руководитель Пермского академического Театра-Театра: "Майкл Хант не первый раз ставит постановку в нашем театре, да и вообще он как-то полюбил первым. Когда он приезжал на наши премьеры, он всегда мне предлагал что-нибудь поставить, и я сделал ему предложение. Честно говоря, это моя мечта с юных лет, и с тех пор, как я услышал эту музыку, чтобы в нашем театре была эта музыка и это произведение. Я считаю, что на сегодняшний день она ещё мощнее, чем раньше. Я понимал, что для нас это новый шаг, потому что мы никогда не брали таких произведений. И было бы хорошо, чтобы те поколения, которые сегодня приходят, не были отлучены от него, потому что в этом произведении есть всё: невероятная музыка, невероятный свет, мука и борьба, красота трагедии и величие праздника. Майкл потратил целый год, чтобы договориться с Уэббером, а дальше уже началась подготовка к спектаклю. Мы заказали свой перевод у Юрия Ряшенцева - гениального поэта и переводчика. Перевод получился замечательным, он достаточно близок к современному языку, потому что там очень много сленга того времени, но он оставил другую культуру во взгляде на это произведение. Например, наш спектакль не случайно называется «Jesus Christ Superstar», даже главного персонажа зовут Джесус. С другой стороны, мне очень хотелось, чтобы это западная версия была адаптирована художественно для нашего восприятия. Так получилось, что я выступил в качестве продюсера и скрестил Запад с Востоком. Я предложил Майклу наших замечательных художников и он согласился. Получился симбиоз и, по-моему, он замечательный".