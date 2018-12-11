Конституция России: испытание временем

Философский дискуссионный клуб, которому исполняется 20 лет, совместно с юридическим факультетом ПГНИУ приглашает преподавателей, учёных и студентов в честь 25-летия Конституции России обсудить тему «Основному закону страны четверть века: испытание временем». Участники дискуссии – преподаватели юридического и философско-социологического факультетов, проанализируют историческое и политическое значение принятия в 1993 году Конституции страны, а также обсудят достоинства и недостатки Конституции. Слушателям будет интересно узнать от ученых, почему основные принципы и нормы Конституции не очень совпадают с установившейся по истечению 25 лет социальной реальностью. Кроме того, участники дискуссии узнают мнение действующих юристов, работающих в правоприменительных органах Перми и Пермского края. «Конституция выполнила ситуативную задачу, которая была на неё возложена в переходный период, обеспечив стабильность в течение последних 25 лет. Сегодня перед страной стоят иные проблемы, иные задачи. И Основной закон должен соответствовать новым задачам и новым вызовам России», – отмечает организатор клуба, заведующий кафедрой философии ПГНИУ, профессор Лев Мусаелян. «Основному закону страны четверть века: испытание временем» дискуссия начнется сегодня в 18:30 в ауд. 514 (корп. 2) ПГНИУ.