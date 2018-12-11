«Территория передышки» - центр для бездомных людей
В Перми в техническом режиме заработал дневной центр для бездомных людей. «Территория передышки» - промежуточный пункт между улицей и убежищем, где человек может привести себя в порядок и получить помощь юриста, психолога или социального работника. Это важно и с точки зрения эпидемиологической обстановки, и с той точки зрения, что чистый человек сможет устроиться на работу, обратиться в ведомства для восстановления документов, прийти в больницу, ехать в общественном транспорте», - говорят активисты. В перспективе здесь будут установлены душевые, стиральные машины и будут проводиться творческие мастер-классы. На сегодняшний день в центре 50 подопечных, с которыми ведется работа.
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