Общероссийский день приема граждан: задай вопрос власти

12 декабря в День Конституции Российской Федерации в Перми пройдет общероссийский день приема граждан. Он состоится с 12 часов до 20 часов по местному времени в приемных Президента Российской Федерации в федеральных округах и в административных центрах субъектов России, в федеральных и территориальных органах государственной и исполнительной власти и в органах местного самоуправления. Также с 12 часов до 20 часов по местному времени проводится личный прием заявителей в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях вопросов. Прием будет вестись в порядке живой очереди при предоставлении паспорта.