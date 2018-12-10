В крае заменят изношенные школьные автобусы

В новом году школьники Пермского края смогут ездить в школу на новых автобусах, ведь многим из них приходится добираться в школу в отдаленные районные центры или соседние поселки. Новый транспортный проект приняли на заседании правительства Пермского края.

"Заменят автобусы, которым уже более десяти лет, - рассказала министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина. - А в северные территории края мы направим транспорт с полным приводом, что облегчит передвижение зимой".

После введения новых школьных автобусов их число увеличится до 600. Новые автобусы отправят в Пермский, Ординский, Добрянский, Карагайский, Кунгурский, Сивинский, Частинский, Чернушинский и другие районы края. Всего 72 единицы техники. Соответственно, в этих районах увеличат количество рейсов и маршрутов.