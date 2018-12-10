«Двойников» освободили от уплаты долгов за однофамильцев

В России начинает действовать федеральный закон, который освободит от уплаты долгов россиян, имеющих одинаковые фамилию, имя и отчество с должниками. Одним из инициаторов издания закона является Уполномоченный по правам человека по Ленобласти Сергей Шабанов. Отныне в исполнительном листе приставов обязательно должен быть указан, помимо общих сведений (таких как ФИО, место рождения), хотя бы один из следующих идентификаторов: ИНН, СНИЛС, номер и серия паспорта, номер водительского удостоверения или свидетельства о регистрации транспортного средства.