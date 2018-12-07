Пункты сбора вторсырья заработают в Перми

В Перми сегодня начнут работать пункты приема отходов и вторичного сырья. Они откроются в пяти районах города в рамках большого экологического проекта «Разделяю сердцем». Это позволит дать вторую (а иногда – и третью, и четвертую) жизнь вещам, которые обычно отправляются на свалку. Отправляя отходы в переработку, люди уменьшают количество мусора на городских улицах и снижают экологическую нагрузку на природу города. Разделение отходов – естественная практика современного разумного человека. Сдать отходы на переработку можно в пунктах приема по адресам: ул Строителей, 12; ул Свиязева, 58; ул Буксирная, 6; ул Нейвинская, 14; ул Евгения Пермяка, 31/3. Режим работы пунктов приема: вторник – суббота с 10:00 до 14:00.

Подробности можно узнать по телефону 254-04-21.