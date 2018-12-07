Пункты сбора вторсырья заработают в Перми
В Перми сегодня начнут работать пункты приема отходов и вторичного сырья. Они откроются в пяти районах города в рамках большого экологического проекта «Разделяю сердцем». Это позволит дать вторую (а иногда – и третью, и четвертую) жизнь вещам, которые обычно отправляются на свалку. Отправляя отходы в переработку, люди уменьшают количество мусора на городских улицах и снижают экологическую нагрузку на природу города. Разделение отходов – естественная практика современного разумного человека. Сдать отходы на переработку можно в пунктах приема по адресам: ул Строителей, 12; ул Свиязева, 58; ул Буксирная, 6; ул Нейвинская, 14; ул Евгения Пермяка, 31/3. Режим работы пунктов приема: вторник – суббота с 10:00 до 14:00.
Подробности можно узнать по телефону 254-04-21.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
«Пушкинка» приглашает на декабрьские экскурсии
Пермский ТЮЗ закроют на пять месяцев
В Перми открылись уличные новогодние выставки
Ёлки: законные и запретные
Ботанический сад проводит мастер-класс по прививке цитрусовых
Сергей Шнуров придумал новое направление - брендреализм
В Перми чествуют Героев Отечества
Новый закон: что будет с бродячими животными?
В Перми вручат ежегодную премию «Преодоление»
Пенсионерка может поплатиться за привычку брать, что плохо лежит
Добавить комментарий: