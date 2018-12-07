«Пушкинка» приглашает на декабрьские экскурсии
«Пушкинка» приглашает пермяков посетить декабрьские экскурсии. Они будут посвящены традициям встречи Нового года в Перми в XIX веке. Участников ждет рассказ о зимних развлечениях горожан. В Общественном собрании, которое с 1864 года размещалось в Доме Смышляева, проходили благотворительные балы, музыкальные и танцевальные вечера, детские утренники, устраивались концерты и маскарады, базары и беспроигрышные лотереи, передвижной кинематограф демонстрировал «живые картины». Напротив Общественного собрания, перед Городским театром, работал платный каток, магазины объявляли о начале распродаж, начиналась продажа елочных украшений. Через поэтический рассказ о владельцах и гостях Дома раскроются образы прошедших эпох. История оживет в стихотворных строках Бориса Пастернака, Петра Вяземского, Владимира Маяковского, Виктора Астафьева и Алексея Решетова. Экскурсии состоятся сегодня, затем 12, 19, 27 декабря, начало в 18:30. Вход свободный.
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