Пермский ТЮЗ закроют на пять месяцев
В 2019 году Пермский ТЮЗ закроют на пять месяцев, чтобы сделать ремонт - реконструировать сцену и зрительский зал. Бюджет работ превысит 40 млн рублей. Театр уйдет на ремонт после майских праздников. В это время труппа будет гастролировать по стране и Пермскому краю, давать спектакли на сценах пермских ДК, готовить новый спектакль. Предполагается, что обновленный ТЮЗ пермяки увидят к 55-летнему юбилею театра - 4 декабря 2019 года.
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