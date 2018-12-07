В 2019 году Пермский ТЮЗ закроют на пять месяцев, чтобы сделать ремонт - реконструировать сцену и зрительский зал. Бюджет работ превысит 40 млн рублей. Театр уйдет на ремонт после майских праздников. В это время труппа будет гастролировать по стране и Пермскому краю, давать спектакли на сценах пермских ДК, готовить новый спектакль. Предполагается, что обновленный ТЮЗ пермяки увидят к 55-летнему юбилею театра - 4 декабря 2019 года.