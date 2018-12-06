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В Перми открылись уличные новогодние выставки

выставка

В Перми открылись три уличные выставки. На новогоднем маршруте - у гостиницы "Урал" и в Театральном сквере - размещены 144 стенда с тематическими выставками "Путешествие в Новый год", "История новогодней открытки" и "Зима в Пермском крае".

На площади у гостиницы "Урал" на выставке "История новогодней открытки" пермяки могут узнать о том, как менялись новогодние открытки в России с 50-х годов до сегодняшнего времени. Здесь же на выставке "Путешествие в Новый год" горожане увидят историю празднования Нового года в Перми, а кое-кто, возможно, узнает на фотографиях и себя. В сквере театра оперы и балета на 24 стендах свои работы представили фотохудожники Вадим Балакин, Павел Жигалов и Ольга Сорокина, запечатлевшие красоту Прикамья зимой. Фотографы, обладатели престижных российских и международных премий, постарались передать атмосферу зимней сказки в Белогорье, Хохловке, Перми и на склонах Уральских гор.

Яркие стенды, оформленные в едином городском новогоднем стиле, снабжены подсветкой, что позволит сделать вечерние прогулки по городу познавательными. Выставки будут интересны как взрослым, так и детям. Планируется, что выставки будут работать до конца февраля.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 06.12.2018 в 17:55 в рубрике - Радио Пермского края

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