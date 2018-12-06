← Ботанический сад проводит мастер-класс по прививке цитрусовых
Ёлки: законные и запретные
Региональное министерство природных ресурсов опубликовало список лесхозов, где можно срубить новогоднюю ёлку легально. Спилить и вывозить дерево придётся самостоятельно, место вырубки покажут в лесничестве, где надо будет получить разрешение и оплатить взнос. В зависимости от высоты дерева это будет стоить от 17 до 100 рублей. На семью можно вырубить не более 2 ёлок. С 17 декабря в Прикамье начнется профилактическая операция "Новогодняя ель" - лесничие и сотрудники ГИБДД будут бороться с незаконной вырубкой ёлок. Наказание за незаконную рубку - штраф до 700 тысяч рублей.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
Ботанический сад проводит мастер-класс по прививке цитрусовых
Сергей Шнуров придумал новое направление - брендреализм
В Перми чествуют Героев Отечества
Новый закон: что будет с бродячими животными?
В Перми вручат ежегодную премию «Преодоление»
Пенсионерка может поплатиться за привычку брать, что плохо лежит
Туристам предложат подоить корову и затопить печь
«АрхиFFest»: яркие впечатления обеспечены
Пермь вспоминает трагедию «Хромой лошади»
Специальные разрешения большегрузам будут выдавать в Инспекции гостехнадзора
Добавить комментарий: