Ёлки: законные и запретные

Региональное министерство природных ресурсов опубликовало список лесхозов, где можно срубить новогоднюю ёлку легально. Спилить и вывозить дерево придётся самостоятельно, место вырубки покажут в лесничестве, где надо будет получить разрешение и оплатить взнос. В зависимости от высоты дерева это будет стоить от 17 до 100 рублей. На семью можно вырубить не более 2 ёлок. С 17 декабря в Прикамье начнется профилактическая операция "Новогодняя ель" - лесничие и сотрудники ГИБДД будут бороться с незаконной вырубкой ёлок. Наказание за незаконную рубку - штраф до 700 тысяч рублей.