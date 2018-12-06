Ботанический сад проводит мастер-класс по прививке цитрусовых

Ботанический сад ПГНИУ сегодня в 18.30 проводит Мастер-класс по прививке цитрусовых. Участие в мастер-классе бесплатное, но подразумевает обязательную электронную регистрацию. После проведения мастер-класса за благотворительный взнос в размере 200 рублей участники получат возможность посетить экскурсию по территории Ботанического сада. Также за благотворительный взнос в размере 150 рублей можно будет получить в подарок черенок цитрусовых, а за взнос от 400 рублей- готовый саженец сортового растения цитрусовых. Все вырученные деньги будут отправлены на развитие Ботанического сада Пермского университета в рамках проекта «Пальмовая ветвь».