Ботанический сад проводит мастер-класс по прививке цитрусовых
Ботанический сад ПГНИУ сегодня в 18.30 проводит Мастер-класс по прививке цитрусовых. Участие в мастер-классе бесплатное, но подразумевает обязательную электронную регистрацию. После проведения мастер-класса за благотворительный взнос в размере 200 рублей участники получат возможность посетить экскурсию по территории Ботанического сада. Также за благотворительный взнос в размере 150 рублей можно будет получить в подарок черенок цитрусовых, а за взнос от 400 рублей- готовый саженец сортового растения цитрусовых. Все вырученные деньги будут отправлены на развитие Ботанического сада Пермского университета в рамках проекта «Пальмовая ветвь».
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
Сергей Шнуров придумал новое направление - брендреализм
В Перми чествуют Героев Отечества
Новый закон: что будет с бродячими животными?
В Перми вручат ежегодную премию «Преодоление»
Пенсионерка может поплатиться за привычку брать, что плохо лежит
Туристам предложат подоить корову и затопить печь
«АрхиFFest»: яркие впечатления обеспечены
Пермь вспоминает трагедию «Хромой лошади»
Специальные разрешения большегрузам будут выдавать в Инспекции гостехнадзора
В Новый год - без долгов
Добавить комментарий: