Сергей Шнуров придумал новое направление - брендреализм

С 7 декабря и до 20 января 2019 года в Центральном выставочном зале пермяки смогут посетить выставку картин лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова. Экспозиция называется «Ретроспектива Брендреализма».

Сообщается, брендреализм как направление в искусстве придумал сам Шнуров. По замыслу создателя, оно должно отражать феномен существования наших современников, которые «становятся заложниками и идолопоклонниками статусов и брендов».