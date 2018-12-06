Сергей Шнуров придумал новое направление - брендреализм
С 7 декабря и до 20 января 2019 года в Центральном выставочном зале пермяки смогут посетить выставку картин лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова. Экспозиция называется «Ретроспектива Брендреализма».
Сообщается, брендреализм как направление в искусстве придумал сам Шнуров. По замыслу создателя, оно должно отражать феномен существования наших современников, которые «становятся заложниками и идолопоклонниками статусов и брендов».
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