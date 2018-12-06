В Перми чествуют Героев Отечества

В Перми в рамках общественного проекта Приволжского Федерального округа «День Героев Отечества» состоится ряд мероприятий с участием Героев России из разных регионов округа. День Героев Отечества имеет давнюю историю. 9 декабря 1769 года императрица Екатерина II учредила Императорский Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия – высшую воинскую награду государства. До 1917 года в России эту дату отмечали как День георгиевских кавалеров. В 2007 году Президент Российской Федерации своим Указом возродил праздник и учредил День Героев Отечества.