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Новый закон: что будет с бродячими животными?

собака

Депутаты краевого парламента сразу в двух чтениях поддержали проект закона "О внесении изменения в Закон Пермского края "О передаче органам местного самоуправления Пермского края отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных".

Документом предлагается изменить методику расчёта объёма субвенций, предоставляемых органам местного самоуправления на реализацию полномочий по регулированию численности безнадзорных животных. Согласно российскому законодательству заниматься проблемами безнадзорных животных обязаны органы местного самоуправления, то есть муниципальная служба города или любого другого поселения. В последнее время проблемная ситуация вокруг бродячих животных является одной из актуальных на местах. Как отмечают многие представители муниципалитетов Прикамья, сказывается недостаточный объем финансирования, выделяемого на эти цели из краевого бюджета, и, как следствие этого, небольшой территориальный охват, где занимаются проблемой бездомных кошек и собак. 


Ирина Ермакова, руководитель региональной общественной организации "Многодетные Пермского края": "Я думаю, что со мной согласятся очень многие, особенно родители. В этой сфере давно надо наводить порядок. Особенно в зимнее время. Безнадзорные животные сбиваются в стаи, и они реально составляют угрозу для самых слабых, для маленьких детей и для пожилых людей. Кто-то должен разобраться в этом, взять ответственность и предложить такие варианты, которые будут приемлемы и уместны, и самое главное - это будет рабочий механизм".

В числе наиболее важных изменений, внесенных в закон, более рациональное распределение средств при расчёте субвенций, которые получают из краевого бюджета муниципального образования на реализацию государственных полномочий. Дополнительные средства появляются в результате изменения формулы при расчете средств, передаваемых на места в части выполнения полномочий по содержанию безнадзорных домашних животных. Их содержание предусматривает расходы на обеспечение деятельности работников приютов, на приобретение клеток, кормов, ветеринарные мероприятия. Планируется, что на исполнение закона безнадзорных животных из краевого бюджета ежегодно будет направляться более 35 млн руб. Кроме того, освобождающиеся средства дают возможность расширить список полномочий получателей субвенций. Законопроект распространяется на действующие полномочия на 180 муниципальных образований Пермского края, в том числе и поселения. Финансируется порядка 90 городских и сельских администраций края. Одним из пунктов документа стала постановка вопроса на контроль краевых законодателей. 


Татьяна Миролюбова, председатель комитета по промышленности, экономической политике и налогам: "Будем контролировать то, как органы местного самоуправления исполняют данные переданные полномочия, и мы приняли решение, что до 1 августа 2019 года Правительство Пермского края, чтобы нам представило информацию об исполнении органами местного самоуправления переданных полномочий, и планируем заслушать их на заседании комитета в августе".

Вице-премьер краевого правительства Алексей Чибисов отмечает, что взаимодействие с зоозащитными организациями гарантирует качество выполнения этого закона: "В Перми и в Пермском крае действует достаточно большое количество защитных организаций, которые достаточно эффективно мониторят и контролируют исполнение данного законодательства. И когда речь идет о нарушениях, то это как раз нарушения, которые зоозащитники и выявляют. В 2015- 2016 годах достаточно много нарушений было выявлено, возбуждались уголовные дела, применялись кадровые решения. Поэтому как раз эффективное взаимодействие органов власти с зоозащитниками позволяет качественно исполнять данное законодательство".

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 05.12.2018 в 15:40 в рубрике - Радио Пермского края

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