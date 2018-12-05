В Перми вручат ежегодную премию «Преодоление». Имена победителей будут названы сегодня в Пермском цирке. Премия будет вручена людям с ограниченными возможностями здоровья в одиннадцатый раз. С 2008 года премия города Перми «Преодоление» ежегодно присуждается жителям Перми за стремление к повышению образовательного и профессионального уровня, за проявленные волю и трудолюбие, за любовь к жизни, а также за успехи в разных сферах деятельности. Среди участников люди разных возрастов и профессий. В премии «Преодоление» учреждено пять номинаций: «Наука и образование», «Художественное самодеятельное творчество», «Общественная деятельность», «Техническое творчество и предпринимательская деятельность», «Спортивные достижения».В этом году за премию боролись 21 номинант в возрасте от 24 до 78 лет. Сейчас в каждой из номинаций уже определен лауреат. Имена победителей будут озвучены в 17:00 в Пермском цирке в рамках торжественной церемонии. В мероприятии примут участие артисты и творческие коллективы города Перми.