Пенсионерка может поплатиться за привычку брать, что плохо лежит
Жительница Звездного, которая расплачивалась чужой банковской картой, стала фигуранткой уголовного дела. Сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержана 62-летняя местная жительница. В дежурную часть территориального отдела полиции обратилась 46-летняя женщина. Она сообщила о потере банковской карты, с которой впоследствии незаконно списаны более двух тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали подозреваемую. Установлено, что женщина нашла карту на улице. Вместо того, чтобы попытаться отыскать владельца, злоумышленница стала расплачиваться ей, совершая покупки в различных торговых точках поселка. При этом она вводила продавцов в заблуждение, умолчав о принадлежности карты другому лицу. Следственные мероприятия продолжаются. Сотрудники полиции призывают граждан к бдительности! В случае потери или краже карты незамедлительно обратитесь в ближайшее отделение банка с просьбой заблокировать ее, тем самым вы сможете сохранить свои денежные средства.
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