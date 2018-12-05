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Туристам предложат подоить корову и затопить печь
В Пермском крае откроются три центра событийного экологического туризма. Это будут деревни Усть-Койва, Вижаиха и Искор. Любой желающий сможет приехать в населенный пункт, пожить в деревенском доме и окунуться в местный колорит. Первые туристы ожидаются уже в новогодние каникулы. Туристам будет предложено подоить корову, заколоть барана или птицу, затопить печь или принести воду из колодца, а летом поучаствовать в сенокосе и сборе ягод. Также желающие смогут посещать экскурсии, например, побывать в Дивьей пещере, подняться на вершину Ветлана или познакомиться с озером Чусовским.Деревенский туризм открывает проект «Золотое кольцо Пермского края» при поддержке фонда грантов Президента РФ.
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