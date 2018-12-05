«АрхиFFest»: яркие впечатления обеспечены
C 5 по 20 декабря в четвёртый раз пройдёт фестиваль «Архиffest», проводимый Государственным архивом Пермского края. Это уникальная площадка для представления документов архивного фонда в публичном пространстве. Мероприятия рассчитаны как на специалистов, так и на массовую аудиторию. В рамках фестиваля состоится презентации фотоальбома «Пермь-Дуйсбург: общественные пространства городов в 50-60-е годы XX века» и других новых изданий архива, дискуссия о важности эго-документов, презентации проектов, связанных с использованием старых фотографий Перми. По традиции, в ходе фестиваля будет презентован ряд личных фондов выдающихся пермяков. Мероприятия фестиваля пройдут сразу на нескольких площадках. Вход на все мероприятия – бесплатный.
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