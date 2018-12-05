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Пермь вспоминает трагедию «Хромой лошади»
В Перми сегодня почтут память погибших в клубе «Хромая лошадь». Возложить цветы к памятнику в Сквере уральских добровольцев к 12:00 придут родственники и друзья погибших, представители городских властей, общественных организаций. После чего для желающих будет организован выезд автобуса на Северное кладбище.
5 декабря 2009 года в клубе "Хромая лошадь" погибли 156 человек, пострадало больше 400. По основной версии, пожар был вызван неосторожным применением пиротехники в клубе. В клубе была масса нарушений, связанных с пожарной безопасностью - от отсутствия огнетушителей до незаконной перепланировки помещения.
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