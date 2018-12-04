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Специальные разрешения большегрузам будут выдавать в Инспекции гостехнадзора

большегрузы

Специальные разрешения на движение по автомобильным дорогам Прикамья теперь будут выдаваться в Инспекции государственного технического надзора, а не в краевом Минтрансе как ранее. Соответствующий указ губернатора был подписан ещё в августе этого года  в целях усиления регионального надзора за обеспечением сохранности автодорог. Специальные разрешения необходимы  крупногабаритным и тяжеловесным транспортным средствам и для осуществления деятельности по проведению проверок, ведению реестра специализированных организаций, осуществляющих деятельность по перемещению, хранению и возврату задержанных транспортных средств на территории Пермского края. Краевая Инспекция гостехнадзора находится в Перми по адресу: бульвар Гагарина, 10, кабинет 701.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 04.12.2018 в 17:50 в рубрике - Радио Пермского края

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