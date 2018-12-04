Ежегодно Федеральная служба судебных приставов по Пермскому краю объявляет акцию "В НОВЫЙ ГОД БЕЗ ДОЛГОВ!".



Ксения Полыгалова, главный специалист-эксперт отдела по взаимодействию со СМИ УФССП России по Пермскому краю: "В настоящий момент по постановлению судебных приставов действует 65 527 ограничений на выезд жителей Прикамья заграницу. Федеральная служба судебных приставов призывает не откладывать оплату коммунальных услуг, кредитов, налогов, штрафов и т.д. в долгий ящик и встретить Новый год без финансового отягощения, которое может стать причиной испорченных зимних праздников. Риск оказаться невыездным - не единственная принудительная мера, призванная побудить должников к исполнению предъявленных приставами требований. Списание денежных средств с расчетных счетов, арест имущества, ограничение в специальном праве на управление транспортным средством, удержание долгов из заработной платы ни в канун нового года, ни в следующем году приятным сюрпризом не станут. Удостовериться в отсутствии долгов можно на официальном сайте УФССП России по Пермскому краю в разделе "Узнайте о своих долгах". Кроме того, данные о ходе исполнительного производства доступны на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ). Указанные интернет-ресурсы таккже позволяют совершить оплату имеющихся задолженностей. В случае, если на запрос гражданина интернет-сервисы выдают сведения о возбужденных исполнительных производствах, следует незамедлительно обратиться к сотруднику ФССП за информацией о сроках и способах оплаты задолженности. Напомним, что процесс снятия ограничения на выезд за пределы РФ занимает не менее 7 рабочих дней".