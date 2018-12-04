Капремонт: в Прикамье расширили список льготников

В Прикамье расширили список льготников, имеющих право на компенсацию взносов на капремонт. В число тех, кто имеет право на льготу, включили граждан пожилого возраста и собственников жилых помещений, проживающих совместно с инвалидами I и II группы трудоспособного возраста. Для граждан в возрасте от 70 лет размер компенсации составляет 50%. Для граждан 80 лет и старше компенсация предоставляется в размере 100%. Размер компенсации определяется, исходя из минимального размера взноса на один кв. м. общей площади жилого помещения и размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий по Пермскому краю. С 1 января 2019 года формой поддержки впервые смогут воспользоваться 1,4 тыс. граждан пожилого возраста.