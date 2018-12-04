У музея «Пермь-36» новый правовой статус
Распоряжением Правительства Пермского края утвержден новый организационно-правовой статус музея истории политических репрессий в деревне Кучино Чусовского района - бюджетное учреждение культуры Пермского края "Мемориальный музей-заповедник истории политических репрессий "Пермь-36". Распоряжение определяет учредителем и собственником имущественного комплекса Министерство по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края, музей отнесен к ведению регионального Минкульта. Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков полагает, что принятое распоряжение - шаг в направлении развития музея, как в плане материального обеспечения, так и в плане развития просветительских проектов.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
Зарядная станция для электромобилей у Театра-Театра заработает до середины декабря
Прикамье выберет своих «послов»
На эспланаде откроется «Фестивальный дом»
В Перми пройдут предварительные слушания по делу экс-министра транспорта
Внимание: аварийное отключение воды
В Пермь привезли православную святыню
Налоговый дедлайн: не доводи до предела
Преодоление: нет ничего невозможного
У каждого детского сада должно быть свое лицо
В Перми открывается детская школа выживания в лесу
Добавить комментарий: