У музея «Пермь-36» новый правовой статус

Распоряжением Правительства Пермского края утвержден новый организационно-правовой статус музея истории политических репрессий в деревне Кучино Чусовского района - бюджетное учреждение культуры Пермского края "Мемориальный музей-заповедник истории политических репрессий "Пермь-36". Распоряжение определяет учредителем и собственником имущественного комплекса Министерство по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края, музей отнесен к ведению регионального Минкульта. Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков полагает, что принятое распоряжение - шаг в направлении развития музея, как в плане материального обеспечения, так и в плане развития просветительских проектов.